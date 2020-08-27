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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

По информации счетной палаты РФ, зачастую ошибки возникали в результате некорректного сбора данных. Выявлено, что в некоторых случаях надбавки не были начислены из-за того, что человек открывал несколько счетов или один СНИЛС присваивался сразу нескольких россиянам.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
 Счетной палаты России по итогам проверки.
Вести.Ru25 августа в 03:49
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РБК

Как обеспечить себе пенсию с помощью криптовалюты: 5 советов от экспертов

РБКвчера в 02:00
ПРАЙМ

Кто может столкнуться с недоплатой пенсии и что с этим делать

ПРАЙМ25 августа в 11:22
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС24 августа в 17:04
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

РИА Новости25 августа в 03:33
Известия

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Известия24 августа в 22:08
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс24 августа в 18:08
Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru25 августа в 04:16

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании
Известиявчера в 11:25
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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По делу Галяминой пришли с обыском к ее пресс-секретарю

По словам Николая Касьяна, защитнику показали документы, на основании которых проводится обыск: следственные действия идут в рамках возбужденного 31 июля в отношении Юлии Галяминой уголовного дела по статье 212.1 УК РФ, по которому господин Касьян проходит как свидетель.
Коммерсантъ04:54

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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