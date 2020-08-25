Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
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После аудита счетной палаты выяснилось, что доплаты к пенсиям не осуществлялись в 53% случаев. После проверки пенсионерам выплатили более 2 млн рублей. По данным ведомства большая часть ошибок возникала из-за неправильного сбора данных.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
Счетной палаты России по итогам проверки.
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