Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

После аудита счетной палаты выяснилось, что доплаты к пенсиям не осуществлялись в 53% случаев. После проверки пенсионерам выплатили более 2 млн рублей. По данным ведомства большая часть ошибок возникала из-за неправильного сбора данных.