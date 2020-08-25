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Муксун.fm
Муксун.fm

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

После аудита счетной палаты выяснилось, что доплаты к пенсиям не осуществлялись в 53% случаев. После проверки пенсионерам выплатили более 2 млн рублей. По данным ведомства большая часть ошибок возникала из-за неправильного сбора данных.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
 Счетной палаты России по итогам проверки.
Вести.Ru25 августа в 03:49
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СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

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Кто может столкнуться с недоплатой пенсии и что с этим делать

ПРАЙМ25 августа в 11:22
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В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

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