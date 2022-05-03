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Счетная палата выявила недостатки в исполнении бюджета в сфере лесного и водного хозяйства

Согласно отчету, доходы Рослесхоза составили 44,6 млрд рублей, что на 9,1% меньше прогнозируемого объема.
ТАСС
В отношении Росводресурсов надо отметить, что при общем выполнении прогноза четыре бассейновых управления плановые показатели доходов не выполнили», – сообщил на Коллегии аудитор Сергей Мамедов.
Глас Народа
Росводресурсы исполнили доходы с превышением прогноза на 12,6%, общая сумма поступлений составила почти 23 млрд рублей.
ТАСС
По данным контрольного ведомства, в Рослесхозе расходы исполнены в сумме 50,6 млрд рублей, или на 99,4% от плана.
ТАСС

Подробнее о событии

Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере лесного и водного хозяйства
Глас Народа00:17
Счетная палата выявила недочеты в исполнении бюджетов Рослесхоза и Росводресурсов
Профиль17:49
Счетная палата выявила недостатки в исполнении бюджета в сфере лесного и водного хозяйства
ТАСС17:01
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