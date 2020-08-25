Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
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Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.В источнике
С чего всё началось
Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, говорится в отчете (.pdf
) Счетной палаты России.
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