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Известия

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.В источнике
С чего всё началось
Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, говорится в отчете (.pdf
) Счетной палаты России.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
URA.Ru

ПФР выплатил умершим пенсионерам сотни миллионов рублей

URA.Ru02:46
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий

РИА Новости00:20
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС17:04
РБК

Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий

РБК19:13
Коммерсантъ

Счетная палата выявила выплаты пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов

Коммерсантъ18:30
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс18:08
Известия

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Известия22:08

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
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Газета.Ru01:55
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