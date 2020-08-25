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РИА Новости
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.В источнике
С чего всё началось
Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, говорится в отчете (.pdf
) Счетной палаты России.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
URA.Ru

Как россиянам выплатят недостающие пенсии. Объяснение юриста при правительстве

URA.Ru06:33
Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru04:16
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС17:04
РБК

Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий

РБК19:13
Коммерсантъ

Счетная палата выявила выплаты пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов

Коммерсантъ18:30
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс18:08
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

РИА Новости03:33

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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URA.Ru08:23
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Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $50,7 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. подала документы для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК07:36

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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