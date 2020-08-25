Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.В источнике
С чего всё началось
Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, говорится в отчете (.pdf
) Счетной палаты России.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
Известия

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Известия22:08
Комсомольская правда

Пенсионный фонд начисляет сотни миллионов рублей умершим россиянам

Комсомольская правда04:00
URA.Ru

ПФР выплатил умершим пенсионерам сотни миллионов рублей

URA.Ru02:46
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

РИА Новости03:33
Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru04:16
РБК

Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий

РБК19:13
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС17:04

Завершена изоляция экипажа МКС в российском сегменте

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха в американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
Завершена изоляция экипажа МКС в российском сегменте
RT на русском04:50
4

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказали в пресс-службе, отметив, что профильными ведомствами даны все необходимые установки для того, чтобы процесс учебы проходил при полной защите здоровья учащихся и педагогов.
Ведомости02:57
155

Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который стартовал в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил были представлены военно-полевые рясы для священников, в числе которых есть и камуфляжные, сообщается в Тwitter-аккаунте «Независимый взгляд».
Live2402:39
19

Иконы и личные вещи Татьяны Дорониной вынесли из ее гримерки во МХАТе

Дмитрий Корепин, который тоже уже не работает в театре, рассказал, что новое руководство распорядилось вывезти все иконы и вещи Дорониной из гримерки, поскольку мстит легендарной актрисе за то, что она не выходит на контакт с руководством.
Evo-rus.com04:10
10

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,2K

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАН23 августа в 03:06
96

Пародия на Капитана Америку: Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона «Пацанов»

До супергеройского дебюта Дженсена Эклса в третьем сезоне «Пацанов» еще жить и жить, поэтому сетевой иллюстратор BossLogic решил помочь поклонникам скоротать время.
Киноафиша Россиивчера в 07:13