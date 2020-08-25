Иконы и личные вещи Татьяны Дорониной вынесли из ее гримерки во МХАТе

Дмитрий Корепин, который тоже уже не работает в театре, рассказал, что новое руководство распорядилось вывезти все иконы и вещи Дорониной из гримерки, поскольку мстит легендарной актрисе за то, что она не выходит на контакт с руководством.