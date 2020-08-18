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Байкал24
Байкал24

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Громкий скандал в Красноярске, где Сибирский федеральный университет (СФУ) провел в 2014-2019 годах почти половину закупок ( 47%), связанных с объектами капитального строительства, на неконкурентной основе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Сибирский федеральный университет в Красноярске провел в 2014-2019 годах почти половину закупок, связанных с объектами капитального строительства, на неконкурентной основе, говорится в отчете Счетной палаты РФ. Общая сумма этих закупок превысила 4,4 млрд рублей.
ТАСС17:26
Подробнее о событии
Интерфакс

Счетная палата выявила нарушения у заказчиков на рынке капитального строительства

Интерфакс04:05
ФедералПресс

Счетная палата нашла у СФУ неконкурентные закупки на 4,41 млрд рублей

ФедералПресс18:57
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В СФУ ответили на претензии Счётной палаты РФ

REGNUM04:22
НГС24

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НГС2401:43
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В СФУ нашли нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

ДЕЛА.ru22:18
Московский Комсомолец

В СФУ нашли серьезные нарушения более чем на 4 млрд рублей. В вузе ответили

Московский Комсомолец03:28
ТАСС

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

ТАСС17:26

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ, сообщается на сайте Совета.
РИА Новости07:55

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Коммерсантъ07:00
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Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Координационный совет оппозиции Белоруссии во вторник проведет первое заседание и затем даст пресс-конференцию, сообщила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской.
Интерфакс05:26
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