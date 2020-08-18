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Байкал24
Байкал24

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Громкий скандал в Красноярске, где Сибирский федеральный университет (СФУ) провел в 2014-2019 годах почти половину закупок ( 47%), связанных с объектами капитального строительства, на неконкурентной основе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Сибирский федеральный университет в Красноярске провел в 2014-2019 годах почти половину закупок, связанных с объектами капитального строительства, на неконкурентной основе, говорится в отчете Счетной палаты РФ. Общая сумма этих закупок превысила 4,4 млрд рублей.
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Счетная палата выявила нарушения у заказчиков на рынке капитального строительства

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