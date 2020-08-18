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Байкал24
Байкал24

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Громкий скандал в Красноярске, где Сибирский федеральный университет (СФУ) провел в 2014-2019 годах почти половину закупок ( 47%), связанных с объектами капитального строительства, на неконкурентной основе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Сибирский федеральный университет в Красноярске провел в 2014-2019 годах почти половину закупок, связанных с объектами капитального строительства, на неконкурентной основе, говорится в отчете Счетной палаты РФ. Общая сумма этих закупок превысила 4,4 млрд рублей.
ТАСС17:26
Подробнее о событии
ДЕЛА.ru

В СФУ нашли нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

ДЕЛА.ru22:18
Московский Комсомолец

В СФУ нашли серьезные нарушения более чем на 4 млрд рублей. В вузе ответили

Московский Комсомолец03:28
REGNUM

В СФУ ответили на претензии Счётной палаты РФ

REGNUM04:22
НГС24

В СФУ ответили на претензии Счетной палаты: «На самом деле все не так»

НГС2401:43
Интерфакс

Счетная палата выявила нарушения у заказчиков на рынке капитального строительства

Интерфакс04:05
ФедералПресс

Счетная палата нашла у СФУ неконкурентные закупки на 4,41 млрд рублей

ФедералПресс18:57
ТАСС

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

ТАСС17:26

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

18 августа Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) завил, что готов координировать создание Национального стачечного комитета (стачкома), объединяющего стачечные комитеты предприятий.
Интерфакс05:26
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,8K

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

Напомним, в августе в Средиземном море между островами Крит и Кипр развернулось противостояние греческого и турецкого флота из-за прибытия Oruc Reis в область греческого шельфа для разработки месторождений полезных ископаемых.
ИА Красная Весна15 августа в 16:15

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
RT на русском06:25
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Экономист Зубаревич рассказала, как коронавирусный кризис ударил по экономике Нижегородской области

17 августа сетевое издание «Проект» опубликовало мнение известного российского экономиста Натальи Зубаревич о масштабах потерь регионов в период пандемии коронавируса.
КозаПрессвчера в 13:03