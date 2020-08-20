Счетная палата зафиксировала рост пенсии в июле на 10%

ПолитРоссия 22

"Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1010,26 рубля", ‒ сообщается в докладе.