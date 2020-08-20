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Вести.Ru
Вести.Ru

Счетная палата зафиксировала рост пенсии в июле на 10%

"Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1010,26 рубля", ‒ сообщается в докладе.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомости02:06
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Газета.Ru

Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 6,5%

Газета.Ru03:14
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Счетная палата оценила рост пенсии в июле

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REGNUM

Законопроект о новых индексациях пенсий разработали в Госдуме

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URA.Ru

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Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.ру18:24
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАСС17:09
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В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Evo-rus.com02:37

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