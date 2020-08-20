Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ПолитРоссия 23

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля вырос на 6,5% и составил 16 тысяч 491 рубля 63 копейки, увеличившись за год чуть более чем на одну тысячу рублей. Об этом говорится в Аналитической записке к материалам Счетной палаты.