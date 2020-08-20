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Российская газета
Российская газета

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля вырос на 6,5% и составил 16 тысяч 491 рубля 63 копейки, увеличившись за год чуть более чем на одну тысячу рублей. Об этом говорится в Аналитической записке к материалам Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомости02:06
Подробнее о событии
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАСС17:09
Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.ру18:24
ФАН

Средний размер страховой пенсии вырос до 16 491,53 рубля

ФАН18:07
URA.Ru

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Законопроект о новых индексациях пенсий разработали в Госдуме

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