Общество

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата проверит нацпроект по жилью

Счетная палата в 2020 году проверит расходование госсредств при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в опубликованном во вторник годовом плане проверок палаты.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата назвала регионы с ежегодным ростом неформальной занятости

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ТАССвчера в 16:11

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Коммерсантъвчера в 16:04

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РБКвчера в 16:00

У аудиторов Счетной палаты РФ появились вопросы к правительству Новосибирской области

ФедералПресс07:45
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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Политика

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