Общество
РИА НовостиСчетная палата проверит нацпроект по жилью
Счетная палата в 2020 году проверит расходование госсредств при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в опубликованном во вторник годовом плане проверок палаты.
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с чего всё началось
Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.РБКвчера в 16:00
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
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Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
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Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
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Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
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Врач назвал храп признаком серьезной болезни
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Президент РФ Владимир Путин снова собирается в Нью-Йорк
Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
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Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
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В следующем раунде соперником россиянина станет Александр Бублик из Казахстана.
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Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха
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Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
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Экономика
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Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Наука
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Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
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Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест, чтобы опровергнуть клевету фанатки об отцовстве
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Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.
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Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
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Мошенники меняют тактику хищения денег со счетов
Распространенный способ сообщения о блокировке счета сменился новым: теперь злоумышленники звонят жертве и спрашивают, в каком отделении банка гражданин хотел бы получить свои средства, утверждая, что от его имени поступила заявка на закрытие счета.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.