Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.

с чего всё началось

Счетная палата в 2020 году проверит расходование госсредств при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в опубликованном во вторник годовом плане проверок палаты.

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