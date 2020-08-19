Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Долг.рф
Долг.рф

Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России

Счетная палата подготовила отчет, из которого следует, что в этом году государство нарастит объем заимствований до 4,1 триллионов рублей. Такую информацию приводит РБК со ссылкой на отчет ведомства. Данная сумма является рекордной за последние 15 лет.В источнике
С чего всё началось
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.
РБК17:00
Подробнее о событии
RT на русском

В 2020 году мировой долг может достигнуть рекордных $275 трлн

RT на русском17 августа в 10:51
Профиль

Счетная палата предсказала рекордные государственные заимствования в этом году

Профиль20:04
Телеканал 360°

России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Телеканал 360°19:58
Эхо Москвы

Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб

Эхо Москвы19:05
Долг.рф

Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России

Долг.рф17:36
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

РБК17:00
Долги.ру

Счетная палата предсказала рекордные госзаймы в текущем году

Долги.ру02:00

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).
Интерфаксвчера в 01:03
140

Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правдавчера в 05:43
238

В Прикамье разрешили работу саун, бань и фуд-кортов

Пермь, 20 августа 2020, 09:53 — REGNUM В Пермском крае 20 августа оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение о возобновлении работы саун, бань, а также фуд-кортов на территории торговых центров, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM02:53
4

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".
Газета.Ruвчера в 11:47
173

Ещенко уверен, что Урунов неправильно начал свою карьеру в «Спартаке»

36-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал критику болельщиков в адрес новичка команды Остона Урунова, который ранее выложил в Instagram фотографию с пакетами дорогих брендов.
RT на русском18 августа в 11:46

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
103