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Долг.рф
Долг.рф

Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России

Счетная палата подготовила отчет, из которого следует, что в этом году государство нарастит объем заимствований до 4,1 триллионов рублей. Такую информацию приводит РБК со ссылкой на отчет ведомства. Данная сумма является рекордной за последние 15 лет.В источнике
С чего всё началось
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.
РБК17:00
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ПРАЙМ

Счетная палата предсказала рекордные госзаймы в 2020 году

ПРАЙМ03:15
Эхо Москвы

Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб

Эхо Москвы19:05
Профиль

Счетная палата предсказала рекордные государственные заимствования в этом году

Профиль20:04
Телеканал 360°

России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Телеканал 360°19:58
Forbes

Счетная палата предупредила о рекордных заимствованиях государства за 15 лет

Forbes03:07
Долг.рф

Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России

Долг.рф17:36
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

РБК17:00

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