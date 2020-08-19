Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России
Смотрите также
Супруга Ефремова обвинила журналистов в оказании давления на их семью
Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани
Глава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране
Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В театре Олега Табакова объяснили увольнение Розы Хайруллиной
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу о ДТП
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В ИВС в Белоруссии остался один задержанный в ходе протестов россиянин
Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа
Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
Кудрин сообщил о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Кабмин выделил 1,25 триллиона рублей на поддержание экономики
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Счетная палата подготовила отчет, из которого следует, что в этом году государство нарастит объем заимствований до 4,1 триллионов рублей. Такую информацию приводит РБК со ссылкой на отчет ведомства. Данная сумма является рекордной за последние 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет
По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.
РБК17:00
Подробнее о событии