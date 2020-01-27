Экономика
КоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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с чего всё началось
Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете Счетной палаты (.pdf).Коммерсантъ01:47
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ЦБ ответил на данные Счетной палаты о сокращении числа участников финансового рынка
Rambler News Service04:31
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:15, Ашберн
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В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
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Российская Премьер-лига согласилась с замечаниями РФС и проведет новые выборы президента.
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Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.