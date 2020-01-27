Экономика
КоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете Счетной палаты (.pdf).Коммерсантъ01:47
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ЦБ ответил на данные Счетной палаты о сокращении числа участников финансового рынка
Rambler News Service04:31
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Политика
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На Урале мать постирала младенца в стиральной машине
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Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных
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На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
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Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве
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Кино
Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»
Студия Paramount планирует вернуть на экраны фантастическую франшизу «Трансформеры» и запустила в разработку два новых проекта о роботах с планеты Кибертрон.
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
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Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Энергетика
«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет
"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет.
Культура
Выставка картин Сальвадора Дали открылась в московском «Манеже»
Выставка великого каталонского художника Сальвадора Дали открылась в столичном «Манеже», здесь представили более 180 работ, созданных мастером в разные годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Политика
ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
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Накануне фотошпионам удалось сделать снимки обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
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Футбол
Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»
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Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open
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Лукашенко - колхозам: «Верните долги»
Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
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Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
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Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.