Экономика
КоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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с чего всё началось
Уменьшение количества банков В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.Российская газетавчера в 16:00
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Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Гаджеты
Nokia 5.2 и Nokia 1.3: раскрыты характеристики и цены новых смартфонов
Речь идёт об аппаратах Nokia 5.2 и Nokia 1.3. Первый будет относиться к устройствам среднего уровня, второй — к бюджетным моделям.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января ее директор Ян Трунцев, нашлась.
Здоровье
В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств
Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Общество
«Ведомости»: гендиректор «Сухого» покинет пост
В четверг, 30 января, совет директоров освободит от занимаемой должности Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
Наука
Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери
Футбол
«Спартак» отправился в Катар на второй сбор
Московский "Спартак" сегодня из аэропорта Шереметьево вылетел на второй командный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба "красно-белых".
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, пишет Vogue.
Общество
«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных
Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Теннис
Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open
В полуфинале Федерер оспорит путевку в решающий матч Australian Open с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Политика
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Это первый случай, когда российская внешняя разведка рассекретила имена сразу нескольких своих выдающихся сотрудников-нелегалов.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Шоу-бизнес
Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой рассказал о своей болезни
Денис Шальных, сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой, посетовал, что заболел.
Общество
Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову
Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Хоккей
«Нью-Джерси» выиграл в Оттаве, у Гусева пас и победный буллит
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.