Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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с чего всё началось

Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Уменьшение количества банков В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.
Российская газетавчера в 16:00

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Счетная палата РФ указала на недостатки в работе Центробанка

REGNUMвчера в 18:15

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБКвчера в 17:02

Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

Ведомостивчера в 16:00

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

ТАССвчера в 16:05

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известиявчера в 16:01

Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новостивчера в 16:30

Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Российская газетавчера в 16:00
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Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Гаджеты

Nokia 5.2 и Nokia 1.3: раскрыты характеристики и цены новых смартфонов

Речь идёт об аппаратах Nokia 5.2 и Nokia 1.3. Первый будет относиться к устройствам среднего уровня, второй — к бюджетным моделям.
3DNews 02:15
Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января ее директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК вчера в 20:17
Здоровье

В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств

Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Mockva.ru 02:59
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости 01:31
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Гаджеты

Долгожданный Samsung Galaxy S20 поступит в продажу раньше ожидаемого

Ferra 02:37
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM вчера в 03:32
Общество

«Ведомости»: гендиректор «Сухого» покинет пост

В четверг, 30 января, совет директоров освободит от занимаемой должности Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 20:38
Наука

Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери

Naked Science вчера в 12:32
Общество

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

РИА Новости 02:44
Футбол

«Спартак» отправился в Катар на второй сбор

Московский "Спартак" сегодня из аэропорта Шереметьево вылетел на второй командный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба "красно-белых".
Bobsoccer 03:07
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, пишет Vogue.
Газета.Ru 00:17
Общество

«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных

Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
РБК 03:07
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Теннис

Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open

В полуфинале Федерер оспорит путевку в решающий матч Australian Open с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.
Вести.Ru 03:25
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 25 января в 03:48
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва вчера в 14:35
Политика

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Это первый случай, когда российская внешняя разведка рассекретила имена сразу нескольких своих выдающихся сотрудников-нелегалов.
РИА Новости 03:05
Экономика

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском вчера в 13:32
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Шоу-бизнес

Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой рассказал о своей болезни

Денис Шальных, сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой, посетовал, что заболел.
Вечерний курьер вчера в 14:14
Общество

Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову

Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
Ведомости вчера в 12:45
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Хоккей

«Нью-Джерси» выиграл в Оттаве, у Гусева пас и победный буллит

ProstoProSport вчера в 23:14
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК вчера в 07:00
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
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