Уменьшение количества банков В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.

с чего всё началось

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