Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России

«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
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