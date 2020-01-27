Экономика
КоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России
«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
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ЦБ ответил на данные Счетной палаты о сокращении числа участников финансового рынка
Rambler News Service04:31
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