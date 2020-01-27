Экономика
КоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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с чего всё началось
Уменьшение количества банков В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.Российская газетавчера в 16:00
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Общество
СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае
Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Экономика
Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам
Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Спорт
Канадская спортсменка получила допинг во время секса, и её оправдали
Происшествия
Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов
Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Происшествия
Россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья, который ранее путешествовал по азиатским странам, срочно госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона
Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Экономика
Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
Авто
В Сети продают удлинённый «Гелендваген» за 34 млн рублей
За всё время было собрано 10 экземпляров Big One, и выставленный на продажу в Германии внедорожник является одним из них.
Биатлон
На этапе Кубка России в Ижевске Малышко и Бабиков не отобрались на ЧЕ
27 января в Ижевске завершились 6-7 этапы Кубка России по биатлону. По итогам состязаний были определены кандидаты на чемпионат Европы-2020.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ
«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Политика
МИД призвал к скорейшему проведению встречи военного комитета по Ливии
Москва выступает за то, чтобы стороны ливийского конфликта как можно скорее провели встречу военного комитета в Женеве, заявил во вторник замглавы российского МИД Михаил Богданов.
Здоровье
В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств
Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Общество
Коби Брайант погиб с дочерью в авиакатастрофе
Коби Брайант — игрок клуба NBA Los Angeles Lakers Знаменитый баскетболист, игрок NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.