Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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с чего всё началось

Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Уменьшение количества банков В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.
Российская газетавчера в 16:00

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Счетная палата РФ указала на недостатки в работе Центробанка

REGNUMвчера в 18:15

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБКвчера в 17:02

Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новостивчера в 16:30

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

ТАССвчера в 16:05

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известиявчера в 16:01

Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

Ведомостивчера в 16:00

Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Российская газетавчера в 16:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Pravda.Ru 01:36
Общество

СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
РБК 03:14
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Российская газета 02:13
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
YA62.ru 00:36
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Экономика

Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам

Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
РБК вчера в 23:00
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Спорт

Канадская спортсменка получила допинг во время секса, и её оправдали

Life.ru вчера в 23:01
Происшествия

Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
РИА Новости вчера в 01:25
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Происшествия

Россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья, который ранее путешествовал по азиатским странам, срочно госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 02:28
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:21
Политика

Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона

Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
ТАСС вчера в 15:59
Экономика

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
РБК вчера в 16:00
Авто

В Сети продают удлинённый «Гелендваген» за 34 млн рублей

За всё время было собрано 10 экземпляров Big One, и выставленный на продажу в Германии внедорожник является одним из них.
Тарантас Ньюс 25 января в 23:41
Биатлон

На этапе Кубка России в Ижевске Малышко и Бабиков не отобрались на ЧЕ

27 января в Ижевске завершились 6-7 этапы Кубка России по биатлону. По итогам состязаний были определены кандидаты на чемпионат Европы-2020.
АиФ Удмуртия вчера в 22:03
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 26 января в 08:23
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Известия вчера в 15:11
Политика

МИД призвал к скорейшему проведению встречи военного комитета по Ливии

Москва выступает за то, чтобы стороны ливийского конфликта как можно скорее провели встречу военного комитета в Женеве, заявил во вторник замглавы российского МИД Михаил Богданов.
РИА Новости 03:07
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Здоровье

В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств

Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Mockva.ru 02:59
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Общество

Коби Брайант погиб с дочерью в авиакатастрофе

Коби Брайант — игрок клуба NBA Los Angeles Lakers Знаменитый баскетболист, игрок NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.
7 новостей вчера в 04:08
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