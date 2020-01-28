Экономика
КоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка
ТАСС27 января в 16:05
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Общество
В Китае заражены коронавирусом все регионы
«Во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования», — пишет РБК.
Армия и оружие
СМИ сообщают о прибытии турецкой военной техники в Триполи
По данным ливийского телеканала "218", в Триполи военно-морские силы Турции доставили солдат и военную технику.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Общество
МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей
По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
Авто
Водители в РФ рискуют жизнью из-за упрямства
По данным Росстандарта, в России насчитывается порядка 1,5 млн автомобилей 2010—2014 г. в. с потенциально опасными подушками безопасности.
Происшествия
Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Происшествия
Под Волгоградом автобус с пассажирами опрокинулся в кювет
Всего в автобусе, следовавшем из Саратова в Пятигорск, было 11 пассажиров и два водителя.
Экономика
Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за один час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов.
Общество
Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%
С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Футбол
Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»
Авто
Новый кроссовер Genesis GV80 получил два турбомотора
Премиальный внедорожник Genesis GV80 дебютировал в США с двумя бензиновыми турбодвигателями.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Экономика
ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»
Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
Происшествия
Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок
В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Единоборства
Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
Общество
США обвинены в замалчивании столкновения субмарины с «Титаником»
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа
Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
В России сравнили стоимость «Биг Мака» сейчас и 30 лет назад
Средний россиянин на нынешнюю зарплату сможет купить в McDonald's почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше «Биг Маков», чем в 90-ые годы.