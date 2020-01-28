Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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Forbes опубликовал ответ Центробанка на критику Счетной палаты

Ведомости28 января в 19:32

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известия27 января в 16:01

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБК27 января в 17:02

Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новости27 января в 16:30

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

ТАСС27 января в 16:05

ЦБ ответил на претензии Счетной палаты

Коммерсантъ28 января в 16:48

Боевое сокращение

Российская газета27 января в 16:00
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Общество

В Китае заражены коронавирусом все регионы

«Во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования», — пишет РБК.
URA.Ru 01:01
Армия и оружие

СМИ сообщают о прибытии турецкой военной техники в Триполи

По данным ливийского телеканала "218", в Триполи военно-морские силы Турции доставили солдат и военную технику.
Московский Комсомолец вчера в 16:33
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

RT на русском вчера в 13:07
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
РИА Новости вчера в 22:12
Авто

Водители в РФ рискуют жизнью из-за упрямства

По данным Росстандарта, в России насчитывается порядка 1,5 млн автомобилей 2010—2014 г. в. с потенциально опасными подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 23:27
Происшествия

Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке

Национальная служба новостей вчера в 10:23
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Происшествия

Под Волгоградом автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

Всего в автобусе, следовавшем из Саратова в Пятигорск, было 11 пассажиров и два водителя.
Волгоградская правда вчера в 23:56
Экономика

Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за один час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 23:30
Общество

Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%

С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Известия вчера в 05:03
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Футбол

Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»

Матч ТВ вчера в 06:06
Авто

Новый кроссовер Genesis GV80 получил два турбомотора

Премиальный внедорожник Genesis GV80 дебютировал в США с двумя бензиновыми турбодвигателями.
SpeedMe вчера в 02:09
Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»

За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Чистовик вчера в 07:15
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
Экономика

ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
РИА Новости вчера в 02:13
Происшествия

Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Lenta.ru 00:37
Единоборства

Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
Sports.ru вчера в 02:52
Общество

США обвинены в замалчивании столкновения субмарины с «Титаником»

Популярная механика вчера в 10:36
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
RT на русском вчера в 14:08
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag вчера в 03:01
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
News.ru вчера в 13:24
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:36
Экономика

В России сравнили стоимость «Биг Мака» сейчас и 30 лет назад

Средний россиянин на нынешнюю зарплату сможет купить в McDonald's почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше «Биг Маков», чем в 90-ые годы.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:53
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