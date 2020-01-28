Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ ответил на претензии Счетной палаты

Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей. Ответ Банка России, в котором объясняются причины этого, приводит Forbes.
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Forbes опубликовал ответ Центробанка на критику Счетной палаты

Ведомостивчера в 19:32

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известия27 января в 16:01

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБК27 января в 17:02

Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новости27 января в 16:30

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

ТАСС27 января в 16:05

ЦБ ответил на претензии Счетной палаты

Коммерсантъвчера в 16:48

Боевое сокращение

Российская газета27 января в 16:00
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Кино

Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

Культуромания 05:53
Общество

Москвичам пообещали снежный февраль

Вильфанд подчеркнул, что теперь, благодаря уплотнению снежного покрова, в Московской области можно будет кататься на лыжах и санках.
Lenta.ru 06:19
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Политика

Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной

Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РИА Новости 06:44
Общество

Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

АМИТЕЛ 27 января в 23:57
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Пока это все идет в режиме дискуссии", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу предложения переименовать в Конституции России "президента" страны в "верховного правителя".
РИА Новости 04:36
Религия

Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
РИА Новости вчера в 07:40
Финансы

Прибыль банка «Открытие» по РСБУ за 2019 год составила 44 млрд рублей

Прибыль банка "Открытие" по РСБУ за 2019 год составила 44 млрд рублей, сообщила кредитная организация.
Finam.Ru 03:34
Политика

Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ

По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
iReactor 07:15
Политика

Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

Известия 05:49
Происшествия

СК: сотрудники полиции подкинули Голунову наркотики

RT на русском 06:32
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Культура

В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
RuNews24.ru 03:31
Общество

У эвакуированных из Уханя американцев не нашли коронавируса

Американские медики не обнаружили коронавируса нового типа у граждан США, эвакуированных спецбортом из китайского Уханя в город Анкоридж (штат Аляска).
ТАСС 08:02
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН

Подозреваемый в убийстве академика РАН и депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 03:17
Теннис

Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
Sport24.ru 07:58
Общество

Челябинец отправил президенту Путину деньги, чтобы достроили его дом

Житель Челябинска отправил президенту России денежный перевод, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков.
Новый День 02:08
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
RT на русском 07:53
Армия и оружие

Военные САР взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Телеканал 360° вчера в 23:30
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Коммерсантъ 06:06
Хоккей

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из 9 поражений подряд

«Амур» прервал свою серию поражений из 9 матчей подряд и идет на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» занимает 6-е место.
Sport24.ru вчера в 06:32
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В Татарстане произошел пожар в гимназии

РБК 07:38
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Российские порноактеры завоевали четыре премии AVN Awards, известной также как «Порно-Оскар», сообщается на сайте конкурса.
Московский Комсомолец вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

В интервью изданию «Собеседник» Соседов рассказал, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но ситуация оценивается, как стабильная.
Свободная Пресса 05:28
Общество

Кампания критики главы Чувашии подчеркнула безнаказанность Кадырова

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сравнили критику в адрес главы Чувашии Михаила Игнатьева, призвавшего "мочить" журналистов за критические материалы, с аналогичными призывами из уст Кадырова, которые остались безнаказанными.
Кавказский узел 27 января в 19:40
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Происшествия

В Ираке разбился американский самолет

ТВ Центр 07:09
Энергетика

Бразилия решила не вступать в ОПЕК

Бразилия решила пока не вступать в ОПЕК, так как она стремится увеличить добычу нефти, отмечает Bloomberg, ссылаясь на слова министра энергетики Бенту Альбукерке.
Вести.Финанс 27 января в 17:30
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