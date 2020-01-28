Экономика
КоммерсантъЦБ ответил на претензии Счетной палаты
Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей. Ответ Банка России, в котором объясняются причины этого, приводит Forbes.
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Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка
ТАСС27 января в 16:05
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Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
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Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
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Религия
Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
Финансы
Прибыль банка «Открытие» по РСБУ за 2019 год составила 44 млрд рублей
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По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
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СК: сотрудники полиции подкинули Голунову наркотики
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
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В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Общество
У эвакуированных из Уханя американцев не нашли коронавируса
Американские медики не обнаружили коронавируса нового типа у граждан США, эвакуированных спецбортом из китайского Уханя в город Анкоридж (штат Аляска).
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Подозреваемый в убийстве академика РАН и депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте Следственного комитета.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
Общество
Челябинец отправил президенту Путину деньги, чтобы достроили его дом
Житель Челябинска отправил президенту России денежный перевод, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Армия и оружие
Военные САР взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Хоккей
«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из 9 поражений подряд
«Амур» прервал свою серию поражений из 9 матчей подряд и идет на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» занимает 6-е место.
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Российские порноактеры завоевали четыре премии AVN Awards, известной также как «Порно-Оскар», сообщается на сайте конкурса.
Шоу-бизнес
Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
В интервью изданию «Собеседник» Соседов рассказал, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но ситуация оценивается, как стабильная.
Общество
Кампания критики главы Чувашии подчеркнула безнаказанность Кадырова
Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сравнили критику в адрес главы Чувашии Михаила Игнатьева, призвавшего "мочить" журналистов за критические материалы, с аналогичными призывами из уст Кадырова, которые остались безнаказанными.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Происшествия
В Ираке разбился американский самолет
Энергетика
Бразилия решила не вступать в ОПЕК
Бразилия решила пока не вступать в ОПЕК, так как она стремится увеличить добычу нефти, отмечает Bloomberg, ссылаясь на слова министра энергетики Бенту Альбукерке.