Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей. Ответ Банка России, в котором объясняются причины этого, приводит Forbes.

Общество Москвичам пообещали снежный февраль Вильфанд подчеркнул, что теперь, благодаря уплотнению снежного покрова, в Московской области можно будет кататься на лыжах и санках.

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Религия Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.

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Происшествия Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН Подозреваемый в убийстве академика РАН и депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте Следственного комитета.

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Шоу-бизнес Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк В интервью изданию «Собеседник» Соседов рассказал, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но ситуация оценивается, как стабильная.

Общество Кампания критики главы Чувашии подчеркнула безнаказанность Кадырова Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сравнили критику в адрес главы Чувашии Михаила Игнатьева, призвавшего "мочить" журналистов за критические материалы, с аналогичными призывами из уст Кадырова, которые остались безнаказанными.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.