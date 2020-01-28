Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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Forbes опубликовал ответ Центробанка на критику Счетной палаты

Ведомостивчера в 19:32

ЦБ ответил на претензии Счетной палаты

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Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новости27 января в 16:30

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ТАСС27 января в 16:05

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известия27 января в 16:01

Боевое сокращение

Российская газета27 января в 16:00
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Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме

Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию.
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Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь.
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Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».
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Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
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Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

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Кремль осудил высказывание Зеленского о Второй мировой войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Украины Владимира Зеленского о «вкладе» СССР в развязывание Второй мировой войны.
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На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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«Челси», «Вест Хэм» и «Рединг» проявляют интерес к россиянке Карповой

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Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
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Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
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Два человека погибли в массовом ДТП в Ростовской области

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В Дагестанскую энергосбытовую компанию пришли силовики

В группе «Россети Северный Кавказ», которая управляет Дагестанской энергосбытовой компанией, сообщили «РИА Новости», что следственные действия прошли «в рамках мероприятий по декриминализации внутри отрасли».
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Названы цены на Subaru Forester 2020 для России

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США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
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Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса

Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
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