Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъвчера в 17:39
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Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Космос
Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря
Японский космический зонд «Хаябуса-2» доставит на Землю капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 июля в 01:31
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.
РБК 09:22
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Политика
Путин поручил полностью восстановить рынок труда к следующем году
Президент России Владимир Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году, передает РИА «Новости».
МР7.ру 08:15
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
Технологии
«Билайн» запустил совместный проект с GFN
Сервис позволяет запускать требовательные современные игры в облаке, а компьютер пользователя используется лишь как устройство ввода-вывода, то есть от него на сервер отправляются сигналы клавиатуры и мыши, а с сервера транслируется видеопоток.
Говорит Москва 13 июля в 13:03
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник вчера в 06:35
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
Познер отметил, что Россию можно описать словом «сложность».
News.ru 10:00
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Авто
Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Накануне появились свежие фотоснимки нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, продажи которого стартуют в РФ летом текущего года.
Новые автомобили 03:32
Наука
Палеонтологи обнаружили динозавра с крюками
Археологи обнаружили окаменелости в самом верхнем слое формации Хелл-Крик в США.
Машины и Механизмы вчера в 05:19
Политика
Обиделись на «диктатора». Почему китель Сталина остался в Москве
Маршальский китель Иосифа Сталина на выставке представлен не будет совсем, о чем очень сожалел на открытии ее руководитель Юрген Лу.
Новые Известия 08:12
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
Спорт
Юрченко официально покинет пост президента ВФЛА 28 июля
Евгений Юрченко снимет с себя полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 июля.
ТАСС Спорт 09:23
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении
О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий, сообщает Day.az.
РБК 09:09
Политика
Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
RT на русском 09:53
Общество
Полковник ГРУ Квачков приехал к схиигумену Сергию
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, ранее осужденный за организацию мятежа и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, прибыл в Среднеуральский женский монастырь.
Московский Комсомолец 08:36
Кино
Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае.
Piter.tv 07:58
Экономика
«Норникель» и «Русская Платина» договорились об операционном партнерстве по развитию месторождения «Черногорское»
"Норникель" и "Русская Платина" договорились об операционном партнерстве по развитию перспективного месторождения "Черногорское".
Finam.Ru 08:21
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл планируют завести второго ребенка
Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года, заняв седьмое место в очереди на британский престол.
Слово и Дело 04:11