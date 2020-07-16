с чего всё началось

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.

Технологии Часть интернета просто перестала работать, включая Discord и Valorant Примерно в полночь многие пользователи Discord заметили, что популярный мессенджер неожиданно перестал работать по всему миру, а через несколько минут стали понятны реальные масштабы случившегося.

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 11

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства. 7

Общество Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 161

Происшествия Заливавших краской надписи Black Lives Matter задержали в Нью-Йорке Полицейские задержали в Нью-Йорке четырех человек, которые в пятницу, 17 июля, вылили краску на надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») на участке Пятой авеню у небоскреба «Трамп тауэр».

Авто Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров. 5

Общество Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19 Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом. 110

Происшествия Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля. 19

Футбол Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки 6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном. 3

Шоу-бизнес Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.

Происшествия На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). 11

Наука Обнаружен алгоритм снижения рака легких Испытания, показавшие результативность противовирусного препарата, были проведены специалистами на лабораторных мышах.

Здоровье Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока. 12

Автоспорт Феттель: Венгерская трасса нам больше подходит Венгерская трасса больше подходит нашей машине, и я надеюсь, что так будет и завтра, но так это или нет, узнаем только в квалификации. 1

Политика Особое мнение: Григорий Юдин Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.

Общество СПЧ попросил Минюст уточнить статус «массовых одиночных пикетов» Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией.

Политика Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса. 4