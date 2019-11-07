Экономика
ВекСчетная палата заявила об «антирекорде» расходования бюджета
Исполнение федеральной сметы за первые три квартала оказалось неудовлетворительным – расходные статьи бюджета выполнены менее чем на две трети, что является антирекордом последнего десятилетия.
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