Экономика

ВекВекСчетная палата заявила об «антирекорде» расходования бюджета

Исполнение федеральной сметы за первые три квартала оказалось неудовлетворительным – расходные статьи бюджета выполнены менее чем на две трети, что является антирекордом последнего десятилетия.
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