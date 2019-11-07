Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию транспортной части проектов КПМИ, в 2019 году запланирован на уровне 378,2 млрд рублей. По итогам января - сентября исполнение составило всего 149,2 млрд рублей, говорится в материалах Счетной палаты.

В Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Энергетика Объединение нефтяников выступило против налогов на попутный газ Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» подвергло критике ввод нового налога на добычу попутного нефтяного газа, сообщает РБК.

Кино Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды» Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.

Политика В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, 17 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН также приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма.

Политика В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.

Общество Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Театры В Москве запретили спектакль по мотивам сказки о Чиполлино Как говорит режиссер Александр Таттари, его спектакль "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Приключения Чиполлино" вначале отобрали в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров "Молодые-молодым", но потом неожиданно запретили к показу.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.

Религия Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй, видеозапись его заявления опубликовало агентство церковных новостей Romfea.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Футбол Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.

Политика Владимир Путин прилетел в Омск на встречу с президентом Казахстана Президент РФ Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Общество ВШЭ заявила об ущербе деловой репутации из-за поста Гусейнова Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике заявила о том, что пост профессора вуза Гасана Гусейнова в Facebook о русском языке является оскорбительным и вызывающим возражения.

Армия и оружие Россия и Турция начали третье патрулирование на севере Сирии Силы РФ и Турции начали третье совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщило турецкое Министерство национальной обороны в пятницу, 8 ноября.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта Сбербанк, «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru Group и МТС создадут альянс по развитию искусственного интеллекта, заявил президент Сбербанка Герман Греф.

Происшествия Инспекторы проверяют воду в реке Раменке после обнаружения в ней пены Специалисты проводят анализ воды в реке Раменке, протекающей на юго-западе Москвы, после образования в ней пены.

Происшествия В детсаду в Нарьян-Маре после убийства ребенка решили сделать ремонт Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребенок, власти планируют отремонтировать и переименовать, чтобы избавить от напоминаний о трагедии.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.

Политика Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Происшествия Взрыв в центре Бишкека попал на видео В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.

Происшествия Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.