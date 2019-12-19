Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

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