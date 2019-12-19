Общество
Lenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»
Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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Счетная палата России: Большинство проблем национальных проектов пока не решены
Глас Народавчера в 08:12
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Происшествия
Неизвестный попытался изнасиловать ребенка на улице в Омске
От испуга ребенок громко закричал и спугнул нападавшего: он скрылся, убежав в сторону 3-й Ленинградской улицы.
Политика
Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Экономика
Минстрой в 2019 году планирует освоить бюджет нацпроектов на 93-94%
Освоение бюджета по национальным проектам должно составить 93-94% по итогам 2019 года, сообщил в ходе коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Происшествия
В Челябинске пропал 12-летний мальчик
В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
Общество
В Сети оценили «русский Tesla Cybertruck»
Пользователи Сети оценили «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla, созданную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.
Технологии
Россияне нашли способ обойти запрет на анонимность в интернете
Онлайн-ресурсы пытаются всеми силами бороться с данной проблемой, однако список номеров, которые сдаются в аренду, быстро обновляется.
Авто
Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию
Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.
Хоккей
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Тампу»
В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Армия и оружие
Американский адмирал высоко оценил российский флот
Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Происшествия
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Происшествия
В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Интернет
Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе
В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей.
Здоровье
Названы белковые продукты, которые приводят к набору веса
Названы белковые продукты, которые приводят к набору лишнего веса организма человека, сообщает издание Focus.de.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Армия и оружие
Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29
Многоцелевые истребители российского производства МиГ-29 выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Политика
Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Армия и оружие
«Севмаш» готовится к передаче ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»
"Севмаш" готовит атомную подлодку проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" к передаче Военно-морскому флоту.
Армия и оружие
В НАТО допустили удар России по Туле
Российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии, допускают в датской газете Berlingske.