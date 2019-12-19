Общество

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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В Счётной палате назвали фактор торможения нацпроектов в России

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Изотова: надо менять «экономику показателей» на «экономику для людей»

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Счетная палата: большинство проблем нацпроектов так и не решены

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В Счетной палате рассказали, какую экономику строят в России

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Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Lenta.ruвчера в 10:09

В Счетной палате заявили об отсутствии «экономики для людей» в России

РБКвчера в 12:17

Счетная палата России: Большинство проблем национальных проектов пока не решены

Глас Народавчера в 08:12
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Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
РБК вчера в 17:19
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Политика

В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу

Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».
REGNUM 01:01
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
REGNUM 00:33
Политика

Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
Происшествия

Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
ТАСС 01:27
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомости вчера в 17:14
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 19:33
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Общество

Константин Котов обжаловал «дадинскую» статью в Конституционном суде

По словам адвокатов Марии Эйсмонт и Сергея Голубка, которые представляют интересы Котова в КС, в жалобе их подзащитный утверждает, что эта статья нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний.
ЗакC.Ру 01:20
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков

Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
РБК 00:00
Культура

Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии

Студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер, изучающая курс биохимии, выиграла конкурс «Мисс Америка – 2020», проведенный в Коннектикуте.
Известия 01:17
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Экономика

В режиме умеренного предновогоднего ралли

Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Finam.Ru 01:20
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС вчера в 22:04
Биатлон

Долль прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Чемпионат 00:38
Экономика

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

Филипп Генс приобрел 84,15% в уставном капитале разработчика средств защиты информации «Код Безопасности».
РБК 00:30
Технологии

Уникальный самолет пополнил сегодня парк авиапредприятия «Северсталь»

Сегодня парк авиапредприятия в Череповце пополнил новый пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100.
Cod35.ru вчера в 04:34
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Политика

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
RT на русском вчера в 21:19
Общество

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Интерфакс вчера в 10:05
Политика

Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать

Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».
Военное обозрение 01:32
Общество

В Еврейской автономной области 31 декабря объявили выходным днем

Власти Еврейской автономной области утвердили перенос выходного с субботы, 28 декабря, на 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства.
РБК 00:48
Экономика

Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов

Мошенники и террористы Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering).
Известия вчера в 16:01
Армия и оружие

Сирия начала новую военную операцию в Идлибе

Сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб.
Lenta.ru 01:37
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
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Галина Сергеевна Изотова
Депутат
Российский экономист, депутат Государственной думы РФ в 2007-2011 годах, заместитель Председателя Счётной палаты Российской Федерации.
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