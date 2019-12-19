Общество

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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В Счетной палате рассказали, какую экономику строят в России

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Изотова: надо менять «экономику показателей» на «экономику для людей»

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Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

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Счетная палата: большинство проблем нацпроектов так и не решены

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"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
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Шоу «Спящая красавица» станет дебютом для пятилетней дочери Навки

Как рассказала Навка, ее дочь занимается фигурным катанием уже полтора года, и участие в мюзикле волнительно для них обеих.
РИА Новости вчера в 05:22
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РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Известия 15:07
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Госпитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
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Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
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Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
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Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
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В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
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Галина Сергеевна Изотова
Депутат
Российский экономист, депутат Государственной думы РФ в 2007-2011 годах, заместитель Председателя Счётной палаты Российской Федерации.
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