Общество
Lenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»
Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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Политика
Рада приняла закон об уголовной ответственности за «кнопкодавство»
Закон об уголовной ответственности за голосование без присутствия на заседании парламента принят Верховной радой Украины, говорится в сообщении УНН.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Футбол
Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола
«Ещё раз говорю: в моём понимании «Рубин» был, является и, я уверен, будет одним из флагманов российского футбола», — добавил Слуцкий.
Происшествия
Воспитатель детсада умерла при эвакуации детей в ЕАО
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА на футбольной арене в Санкт-Петербурге
Авто
Changan объявил цены на кроссовер CS55
Официальные дилеры китайской марки Changan начали приём заказов на вседорожник CS55.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Культура
Шоу «Спящая красавица» станет дебютом для пятилетней дочери Навки
Как рассказала Навка, ее дочь занимается фигурным катанием уже полтора года, и участие в мюзикле волнительно для них обеих.
Политика
РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Госпитализирован Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Кино
«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Происшествия
В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии
Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Футбол
Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку
Биатлон
Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Наука
Найден самый древний ископаемый лес
Место находки располагается всего в 40 км от ископаемого леса в Гилбоа, до этого момента считавшегося самым древним (около 380 млн лет назад).
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Спорт
Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA
«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
Авто
Новый Mercedes-Maybach S-класса проходит испытания холодом
Mercedes вовсю готовит новое поколение S-класса, и, несмотря на всеобщее помешательство на электромобилях, не собирается отказываться от сверхроскошного Maybach с 12-цилиндровым мотором.
Футбол
Р. Билялетдинов: в Казани болельщиков насильно загоняли на футбол, были разнарядки мэрии
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», рассказал о работе с болельщиками в казанском клубе.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.