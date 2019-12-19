Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Политика Рада приняла закон об уголовной ответственности за «кнопкодавство» Закон об уголовной ответственности за голосование без присутствия на заседании парламента принят Верховной радой Украины, говорится в сообщении УНН.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна "Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.

Общество Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.

Политика РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Общество Госпитализирован Михаил Горбачев Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.

Происшествия Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный» Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.

Авто Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».

Наука Найден самый древний ископаемый лес Место находки располагается всего в 40 км от ископаемого леса в Гилбоа, до этого момента считавшегося самым древним (около 380 млн лет назад).