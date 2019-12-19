Общество
Lenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»
Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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Счетная палата России: Большинство проблем национальных проектов пока не решены
Глас Народавчера в 08:12
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Происшествия
Журналиста задержали у здания ФСБ без объяснения причин
Корреспондент показал удостоверение журналиста. Его задержали и без объяснения причин отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Политика
«Коммерсант»: 40 человек попросили исключить их из списков обмена пленными между Украиной и Донбассом
Около 40 человек попросили исключить их из списка пленных, которых Украина готовится передать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в рамках обмена заключенными.
Экономика
ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
Хоккей
Барри Троц: «Варламов сделал сэйв года»
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Экономика
В режиме умеренного предновогоднего ралли
Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Авто
Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию
Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.
Здоровье
Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Политика
Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках
Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
Общество
Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей
Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Происшествия
Отец стрелка с Лубянки предположил причину его поступка
По информации, которую передаёт telegram-канал «112», отец Евгения Манюрова Фатих сделал предположение о причинах действий его сына.
Политика
Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине
Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Авто
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
Новый ГАЗ-2410 практически без пробега 30 лет простоял в гараже, рядом с автомобилем обнаружили четыре ящика советской водки, рассказал блогер Roma Urraco на своем канале на YouTube.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Культура
Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Политика
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Экономика
Средняя зарплата в Татарстане превысила 36 тыс. рублей
Средняя заработная плата в Татарстане в январе — октябре 2019 года составила 36 357 рублей, сообщает Татарстанстат.
Кино
Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».