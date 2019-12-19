Общество

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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Нацпроекты в РФ реализуют «растопыренными пальцами» – экономист

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Изотова: надо менять «экономику показателей» на «экономику для людей»

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Счетная палата: большинство проблем нацпроектов так и не решены

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Происшествия

Журналиста задержали у здания ФСБ без объяснения причин

Корреспондент показал удостоверение журналиста. Его задержали и без объяснения причин отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

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«Коммерсант»: 40 человек попросили исключить их из списков обмена пленными между Украиной и Донбассом

Около 40 человек попросили исключить их из списка пленных, которых Украина готовится передать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в рамках обмена заключенными.
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В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

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Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
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Экономика

В режиме умеренного предновогоднего ралли

Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Finam.Ru 01:20
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
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Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию

Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.
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Здоровье

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
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Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

Life.ru вчера в 09:15
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В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
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Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках

Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
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Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
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Отец стрелка с Лубянки предположил причину его поступка

По информации, которую передаёт telegram-канал «112», отец Евгения Манюрова Фатих сделал предположение о причинах действий его сына.
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Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине

Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
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Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки

Новый ГАЗ-2410 практически без пробега 30 лет простоял в гараже, рядом с автомобилем обнаружили четыре ящика советской водки, рассказал блогер Roma Urraco на своем канале на YouTube.
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В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

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В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
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В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
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Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
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Средняя зарплата в Татарстане превысила 36 тыс. рублей

Средняя заработная плата в Татарстане в январе — октябре 2019 года составила 36 357 рублей, сообщает Татарстанстат.
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Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже

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Галина Сергеевна Изотова
Депутат
Российский экономист, депутат Государственной думы РФ в 2007-2011 годах, заместитель Председателя Счётной палаты Российской Федерации.
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