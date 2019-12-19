Общество

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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Изотова: надо менять «экономику показателей» на «экономику для людей»

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Счетная палата России: Большинство проблем национальных проектов пока не решены

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В Счетной палате заявили об отсутствии «экономики для людей» в России

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Pravda.Ru12:28
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Михаил Исаев усомнился в озвученных данных социологического исследования. Сам опрос среди горожан проводился сотрудниками мэрии.
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На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
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Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

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Галина Сергеевна Изотова
Депутат
Российский экономист, депутат Государственной думы РФ в 2007-2011 годах, заместитель Председателя Счётной палаты Российской Федерации.
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