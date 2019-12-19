Общество
Lenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»
Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Политика
Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам
Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Политика
Путин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России.
Общество
Михаил Исаев усомнился в данных опроса о жизни в Саратове
Михаил Исаев усомнился в озвученных данных социологического исследования. Сам опрос среди горожан проводился сотрудниками мэрии.
Политика
ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Политика
Путин: «Никто не знает причин глобального изменения климата»
Глава государства подчеркнул, что сегодня никто не знает причин глобального изменения климата.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Авто
На какие марки машин автоугонщики «махнули рукой»
Согласно статистике уходящего года, чаще всего автоворы угоняли такие марки машин, как: Hyundai Tucson, Toyota Camry и KIA Sportage.
Футбол
Роналду забил гол с невероятной высоты
Политика
Рейтинг Зеленского вновь начал расти
Согласно результатам опроса, проведенного в течение 13-17 декабря 2019 Социологической группой «Рейтинг», число украинцев, довольных действиями своего президента Владимира Зеленского, выросло с 53% до 62%.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Футбол
В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Футбол
Леви: возможно, Почеттино вернётся в «Тоттенхэм»
Что касается «Тоттенхэма», то, возможно, однажды он вернётся к нам.
Политика
Путин заявил о готовности сохранять транзит газа через Украину
Владимир Путин в ходе большей пресс-конференции заявил о готовности России сохранить транзит газа через территорию Украины.
Футбол
Карпин назвал себя подкаблучником
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о причинах, по которым купил себе шляпу в поездке по Мексике.
Здоровье
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.