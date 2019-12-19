Экономика
Lenta.ruСчетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»
Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
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Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Политика
Путин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России.
Политика
«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту
В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве
Стрельба началась в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности, сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Общество
Опрос мэрии: 50% заявили об ухудшении ситуации в Саратове
Сегодня в Саратовской городской думе были оглашены итоги опроса населения о социально-экономической ситуации на территории города.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Политика
Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
Политика
Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине
Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости".
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Хоккей
«Авангард» подписал Брэндона Макмиллана
Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.
Происшествия
В Москве снова эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Новая волна «минирований» социальных объектов в Москве и Петербурге длится больше двух недель.
Футбол
Роналду забил гол с невероятной высоты
Гаджеты
Сотрудники Foxconn три года продавали iPhone из бракованных деталей
Apple начала расследование массового мошенничества, в котором принимали участие сотрудники завода Foxconn.
Биатлон
Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря
Сериал «Ведьмак» от Netflix будет доступен 20 декабря.
Политика
Украинский пропагандист Цымбалюк цинично ответил журналистам ДНР на вопрос о совести
Журналисты Донецкой Народной Республики перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина в кулуарах пообщались с украинским пропагандистом Цымбалюком.
Технологии
Установлено, что ночной режим смартфонов вредит качеству сна
Британские ученые считают, что синий экран ночного режима в смартфоне воспринимается как сигнал к бодрствованию.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Политика
Путин назвал условие новой встречи с Зеленским
112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.
Наука
В Китае планируют запустить искусственное Солнце
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Политика
ЕС продлил санкции против России
Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
Политика
Кадыров ответил на слова Путина о его отце
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин объяснил отставку Левченко с поста губернатора Приангарья
Губернатор Приангарья Сергей Левченко ушел в добровольную отставку 12 декабря.