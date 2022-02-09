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Счетная палата заявила о нарушениях при строительстве трассы М-12 Москва — Казань

Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру из-за признаков нарушения Земельного кодекса при изъятии земли под строительство трассы М-12 Москва — Казань, говорится в отчете Счетной палаты (у РБК есть копия).
РБК
Обращение в Генпрокуратуру касается изъятия одного участка площадью 0,9 га во Владимирской области.
РБК
Госкомпания «Автодор», с которой заключен договор на проектирование и строительство М-12 под ключ, заплатила владельцу участка 6,4 млн руб. за счет бюджетных субсидий.
РБК
Трасса М-12, которую планируется продлить до Екатеринбурга, является частью маршрута Европа — Западный Китай.
Lenta.ru

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СП обратилась в Генпрокуратуру из-за нарушения при строительстве трассы Москва — Казань
Lenta.ru18:58
Счетная палата заявила о нарушениях при строительстве трассы М-12 Москва — Казань
РБК16:00
Счетная палата нашла нарушения при строительстве автотрассы Москва - Казань
Газета.Ru16:00
Счетная палата обнаружила нарушения при строительстве трассы из Европы в Китай
Росбалт17:59
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