РБКСчетная палата заявила о нарушениях при строительстве трассы М-12 Москва — КазаньСчетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру из-за признаков нарушения Земельного кодекса при изъятии земли под строительство трассы М-12 Москва — Казань, говорится в отчете Счетной палаты (у РБК есть копия).РБКОбращение в Генпрокуратуру касается изъятия одного участка площадью 0,9 га во Владимирской области.РБКГоскомпания «Автодор», с которой заключен договор на проектирование и строительство М-12 под ключ, заплатила владельцу участка 6,4 млн руб. за счет бюджетных субсидий.РБКТрасса М-12, которую планируется продлить до Екатеринбурга, является частью маршрута Европа — Западный Китай.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuРосбалтПодробнее о событииСП обратилась в Генпрокуратуру из-за нарушения при строительстве трассы Москва — КазаньLenta.ru18:58Счетная палата заявила о нарушениях при строительстве трассы М-12 Москва — КазаньРБК16:00Счетная палата нашла нарушения при строительстве автотрассы Москва - КазаньГазета.Ru16:00Счетная палата обнаружила нарушения при строительстве трассы из Европы в КитайРосбалт17:59Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить9Поделиться