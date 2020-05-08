Транспорт
ИА Красная ВеснаСчетная палата: железная дорога не дала постоянную доступность Якутска
Завершенный проект по строительству железной дороги «Томмот — Якутск (Нижний Бестях)» не позволил обеспечить круглогодичную транспортную доступность города Якутск, заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов в ходе заседания коллегии, сообщает 8 мая пресс-служба палаты.
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Это свидетельствует о неэффективном использовании имущества и ресурсов, созданных в основном за счет средств федерального бюджета. Несмотря на ввод пускового комплекса в эксплуатацию, затраты на него до сих пор учитываются в составе незавершенного строительства.
— Валерий Богомолов, российский политикКоммерсантъ вчера в 21:22
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Счетная палата: железная дорога за 49 млрд рублей не дала круглогодичной доступности Якутска
Коммерсантъвчера в 21:22
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