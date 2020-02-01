Кино

Пятый каналПятый каналТрейлер нового «Форсажа» появился в сети

Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga. Судя по трейлеру, в новой части франшизы зрители увидят уже полюбившихся героев. В съемках приняли участие Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис и другие.
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Форсаж 9
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