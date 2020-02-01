Кино

Газета.RuГазета.RuСчитавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

Опубликован первый официальный трейлер фильма "Форсаж 9" режиссера Джастина Лина. В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
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Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

Газета.Ru04:12

«Форсаж» поехал на девятый круг

Коммерсантъ FM30 января в 03:59

Форсаж 9

Фильм.ру02:27

Пополнение в семье: опубликован трейлер «Форсажа-9»

РЕН ТВвчера в 21:07

Вышел трейлер нового «Форсажа»

Lenta.ruвчера в 18:47

В Сеть попал первый трейлер к новому фильму «Форсаж 9: Вселенная Форсаж»

Слово и Деловчера в 18:14

Фанаты бурно отреагировали на появление Хана в трейлере «Форсажа 9»

REGNUM03:43
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Происшествия

Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса

РБК 06:41
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:26
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Общество

Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом

Газета.Ru 03:15
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Политика

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 06:58
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
МедиаПоток вчера в 03:43
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:21
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей угрожал их бабушке, которая забрала их на воспитание.
РБК 06:23
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий вчера в 01:08
Здоровье

Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
UfaTime.ru 29 января в 10:59
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия 30 января в 15:50
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:53
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
НТВ 05:58
Политика

«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП

«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Коммерсантъ вчера в 10:26
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес

Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа

Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Woman.ru вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Общество

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 07:39
Единоборства

В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Известия 05:09
Наука

Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

ТК Звезда вчера в 22:59
Общество

Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
РИА Новости вчера в 23:01
Финансы

Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы

Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в конце прошлого и сохранившаяся в начале текущего года, отразилась в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития: среднегодовой прогноз по курсу российской валюты к доллару повышен.
Интерфакс вчера в 16:20
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Вин Дизель
Американский актёр
Американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».
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Форсаж 9
Fast & Furious 9, 2020
Предстоящий американский боевик режиссёра Джастина Лина.
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