Кино
Газета.RuСчитавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»
Опубликован первый официальный трейлер фильма "Форсаж 9" режиссера Джастина Лина. В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
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В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
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Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
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Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
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Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
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С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
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Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
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Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
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Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы
Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в конце прошлого и сохранившаяся в начале текущего года, отразилась в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития: среднегодовой прогноз по курсу российской валюты к доллару повышен.