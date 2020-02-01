Опубликован первый официальный трейлер фильма "Форсаж 9" режиссера Джастина Лина. В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.

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