Кино

Газета.RuГазета.RuСчитавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

Опубликован первый официальный трейлер фильма "Форсаж 9" режиссера Джастина Лина. В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
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Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

Газета.Ru04:12

Фанаты бурно отреагировали на появление Хана в трейлере «Форсажа 9»

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В Сеть попал первый трейлер к новому фильму «Форсаж 9: Вселенная Форсаж»

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Lenta.ruвчера в 18:47

Форсаж 9

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Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
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Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
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Первые признаки рака кишечника назвали медики

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Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС вчера в 16:34
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 05:38
Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру 30 января в 06:57
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 29 января в 09:22
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 30 января в 05:19
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Вести.Ru 04:46
Наука

Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Ридус вчера в 12:32
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Общество

Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
Комсомольская правда 01:01
Общество

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

Блогерка из Югры призвала топить детей-инвалидов

The Нефть вчера в 06:08
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Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетико» в чемпионате Испании

ГЛАС.RU 03:40
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Астрономы-любители из Финляндии обнаружили новый вид северного сияния

Как пишет интернет-издание "Фонтанка", такой вид сияний может прояснить особенности так называемых атмосферных волн в мезосфере.
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Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

Зеленский встретится с Эрдоганом в Киеве

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Зеленским 3 февраля.
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Общество

В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам

Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Московский Комсомолец 30 января в 05:21
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Политика

В Чувашии правительство ушло в отставку

Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
ГЛАС.RU вчера в 02:20
Политика

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Футбол

«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч

Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Газета.Ru 05:17
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Вин Дизель
Американский актёр
Американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».
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Форсаж 9
Fast & Furious 9, 2020
Предстоящий американский боевик режиссёра Джастина Лина.
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