Общество
Piter.tvСчётная палата: Чечня стала лидером регионального протекционизма
Чечня стала лидером по заключению "внутренних контрактов" в 2019 году. Это следует из материалов Счётной палаты РФ. Доля "внутренних" контрактов там составила 89,4%.
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с чего всё началось
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.РБК01:00
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