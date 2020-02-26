с чего всё началось

Чечня стала лидером по заключению "внутренних контрактов" в 2019 году. Это следует из материалов Счётной палаты РФ. Доля "внутренних" контрактов там составила 89,4%.

Теннис Шарапова объявила о завершении карьеры Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Гаджеты Представлен смартфон Honor View 30 Pro Honor View 30 Pro представлен в двух цветах: «голубой океан» и «полночный чёрный». Смартфон поступит в продажу с 3 марта.

Политика Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.

Политика Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Происшествия В Твери автобус протаранил шесть машин Маршрутное такси №208 по неустановленной причине въехало в стоящие на парковке автомобили. Автобус протаранил шесть машин.

Здоровье Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Корее и Иране Ростуризм настоятельно рекомендует туристам по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Общество Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.