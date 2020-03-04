Экономика
СаминвесторСчётная палата не верит в планы правительства по сокращению бедности
Сегодня, 4 марта 2020 года, стало известно, что Счётная палата РФ сомневается в достижении прогноза правительства по сокращению бедности до 10,8% в текущем году.
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Футбол
«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Политика
Зеленский назвал имя вероятного преемника Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил отправить премьер-министра Алексея Гончарука в отставку, а вместо него назначить действующего вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году
Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Футбол
Карпаты-Александрия 04.03.2020 прогноз П2
Александрия тоже неожиданно проиграла Колосу и не смогла удержать победу в матче со Львовом, но в обеих встречах именно подопечные Владимира Шарана вели игру.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Политика
Турция не признает апрельские выборы в парламент Сирии
Турция не признает выборы в парламент Сирии, которые пройдут в апреле текущего года, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW подтвердила информацию, что i4, благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт / ч, сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой "сотни" электрокар сможет разогнаться за 4 сек.
Футбол
Калиниченко о судействе на матче «Спартак» – ЦСКА: «##### этот ваш судья»
Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением относительно судейства в матче 1/4 Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2, дополнительное время).
Кино
Появились фото Бэтмобиля из нового «Бэтмена»
Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз выложил несколько фотографий Бэтмобиля (или одной из его версий).
Общество
Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса
Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в шутку поздоровались ногами из-за ситуации с распространением коронавируса.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия