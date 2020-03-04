Экономика

СаминвесторСаминвесторСчётная палата не верит в планы правительства по сокращению бедности

Сегодня, 4 марта 2020 года, стало известно, что Счётная палата РФ сомневается в достижении прогноза правительства по сокращению бедности до 10,8% в текущем году.
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Эксперт прокомментировал заявление Счётной палаты о снижении бедности

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