Сегодня, 4 марта 2020 года, стало известно, что Счётная палата РФ сомневается в достижении прогноза правительства по сокращению бедности до 10,8% в текущем году.

Счётная палата не верит в планы правительства по сокращению бедности

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