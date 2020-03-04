Экономика
RT на русскомСчётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность
Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.
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с чего всё началось
Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.РБКвчера в 16:00
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Авто
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Общество
Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы
Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Армия и оружие
Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе
Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
Армия и оружие
МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет
Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Общество
Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, чем экономическая стабильность отличатся от застоя.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Политика
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Экономика
В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии
В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии ЦБ и Минфин рассматривают возможность изменения базовой схемы выплат в рамках разрабатываемой концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка
У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Происшествия
В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога
Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Политика
Трамп призвал «Талибан» участвовать во внутриафганских переговорах
Президент США Дональд Трамп призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) к участию во внутриафганских переговорах.
Культура
Самойлова пожаловалась на Первый канал
Артистка Юлия Самойлова, которая принимала участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, рассказала, как ее подставил Первый канал.
Политика
Источник: послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения
Послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения, исключив из списка Азарова и Ставицкого, сообщил источник.
Футбол
«Боруссия» заплатит 35 миллионов евро за 16-летнего англичанина
16-летний футболист в текущем сезоне провел 34 матча за «Бирмингем» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Политика
Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии
Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
Футбол
«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем
Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Единоборства
Магомед Анкалаев вошел в топ-15 рейтинга UFC
Российский боец Магомед Анкалаев, в минувшие выходные записавший в свой актив очередную победу под баннером UFC, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов организации.
Музыка
Букмекеры оценили шансы группы Little Big на победу на Евровидении
Букмекеры оценили шансы группы от России Little Big на победу на Евровидении в десять процентов.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России
В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.