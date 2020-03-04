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с чего всё началось

Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.

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