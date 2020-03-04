Экономика

RT на русскомRT на русскомСчётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность

Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.
Читать в источнике
Комментировать523
с чего всё началось

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность

RT на русском03:23

В Счетной палате усомнились в реализации плана по снижению бедности в России

Известия02:31

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

URA.Ruвчера в 18:57

В Счетной палате сомневаются в снижении бедности до 10,8% в 2020 году

ТАСС01:11

В Счетной палате сомневаются, что инициатив Путина достаточно для сокращения числа бедных

Znak.comвчера в 21:33

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

Lenta.ru01:27

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
Общество

Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы

Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Интерфакс вчера в 06:35
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
iReactor вчера в 15:36
Армия и оружие

МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет

Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Взгляд.ру 03:48
Общество

Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, чем экономическая стабильность отличатся от застоя.
РБК 03:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Политика

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Культура

Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

REGNUM 03:15
Экономика

В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии

В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии ЦБ и Минфин рассматривают возможность изменения базовой схемы выплат в рамках разрабатываемой концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Passion.ru вчера в 19:16
Биатлон

М. Ройселанн: «надеюсь, у меня не коронавирус»

ГЛАС.RU 02:03
Происшествия

В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога

Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Российская газета 02:42
Политика

Трамп призвал «Талибан» участвовать во внутриафганских переговорах

Президент США Дональд Трамп призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) к участию во внутриафганских переговорах.
ТАСС вчера в 19:42
Культура

Самойлова пожаловалась на Первый канал

Артистка Юлия Самойлова, которая принимала участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, рассказала, как ее подставил Первый канал.
ФедералПресс вчера в 22:25
Политика

Источник: послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения

Послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения, исключив из списка Азарова и Ставицкого, сообщил источник.
ТАСС 03:46
Футбол

«Боруссия» заплатит 35 миллионов евро за 16-летнего англичанина

16-летний футболист в текущем сезоне провел 34 матча за «Бирмингем» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.
Спорт-Экспресс 02:09
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Политика

Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии

Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
REGNUM 00:13
Футбол

«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем

Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
Чемпионат 01:21
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Единоборства

Магомед Анкалаев вошел в топ-15 рейтинга UFC

Российский боец Магомед Анкалаев, в минувшие выходные записавший в свой актив очередную победу под баннером UFC, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов организации.
FightTime.ru вчера в 12:20
Музыка

Букмекеры оценили шансы группы Little Big на победу на Евровидении

Букмекеры оценили шансы группы от России Little Big на победу на Евровидении в десять процентов.
ФАН вчера в 08:25
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

Петербургский дневник 01 марта в 12:49
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
Газета.Ru вчера в 19:41
Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
ГЛАС.RU 00:59
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
ТАСС 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
Главное