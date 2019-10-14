Экономика
News.ruСчётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен. Такие данные привела в своём заключении Счётная палата. Как пишет газета «Ведомости», у аудиторов есть претензии ко всем трём вариантам прогноза.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости14 октября в 04:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы
Коммерсантъ14 октября в 06:57
Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
Российская газета14 октября в 05:33
Счетная палата усомнилась в прогнозе снижения бедности в России
Rambler News Service14 октября в 05:39
Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен
ТАСС14 октября в 05:19
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Политика
В Баку объяснили порядок въезда россиян с армянскими фамилиями
Граждане России с армянскими фамилиями могут приехать в Азребайджан, но им необходимо проинформировать об этом посольство страны в Москве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
BFM.ru 04:35
Экономика
Рост продаж X5 затормозил на фоне активности конкурентов
Продажи в сопоставимых магазинах группы, проработавших более года, выросли за квартал на 3,9%. Покупательский трафик в основном формате группы – «Пятерочках» – вырос лишь на 0,3%. Сопоставимые продажи росли в основном благодаря среднему чеку.
Ведомости 03:01
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
В предыдущий раз дешевле 64 руб. доллар оказывался 25 сентября, снизившись до 63,99 руб.
РБК 04:27
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
В Сербии рассказали о проблемах со строительством «Турецкого потока»
На территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по нему, как планируется, пойдет газ из "Турецкого потока".
Вестник Кавказа 15 октября в 08:21
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
Lenta.ru 04:26
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие
Меркель заявила о возрастающей роли РФ и Ирана в Сирии после ухода США
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе вступления в Бундестаге заявила, что роль России и Ирана в Сирии значительно выросла после ухода оттуда американских сил.
Экономика сегодня 04:30
Спорт
Ганус: WADA требует объяснений от российских властей
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что WADA направило российским властям вопросы, на которые потребовало дать ответы.
RT на русском 04:44
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Авто
Детали «Русского Прадо» от УАЗа опубликовали в базе Роспатента
Автоновости дня вчера в 23:53
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК 15 октября в 14:46
Происшествия
«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»
Одним из самых известных примеров экспертных ошибок являлись результаты судебно-медицинских (биологических) экспертиз вещественных доказательств по уголовному делу о серии убийств на сексуальной почве, совершенных Андреем Чикатило.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Происшествия
В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".
Газета.Ru 04:36
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия
Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Lenta.ru 04:07
Политика
Сотрудникам «Роскосмоса» ужесточили правила выезда за границу
Подконтрольные «Роскосмосу» предприятия предупредили об ужесточении правил выезда за границу, которые распространяются на сотрудников, не имеющих допуска к гостайне.
Дождь 02:24
Политика
Трамп в письме просил Эрдогана «не быть дураком и дьяволом»
Американские журналисты выяснили, что в день начала военной операции Турции против курдов в Сирии, президент США Дональд Трамп отправил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором призывал к мирному урегулированию ситуации.
News.ru 04:21
Шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews вчера в 15:00