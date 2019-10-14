Экономика

News.ruNews.ruСчётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен. Такие данные привела в своём заключении Счётная палата. Как пишет газета «Ведомости», у аудиторов есть претензии ко всем трём вариантам прогноза.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости14 октября в 04:32

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ru14 октября в 05:40

Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы

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ТАСС14 октября в 05:19

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия14 октября в 03:40
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Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по Brexit, сообщил в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

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Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
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Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
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Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

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Компания BMW обнародовала подробную информацию о новом BMW 2-Series Gran Coupe, который дебютирует в ноябре этого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.
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Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
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Назван соперник Макгрегора по бою в декабре

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор намекнул, что он проведёт бой в декабре с Фрэнки Эдгаром.
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Происшествия

В Крыму организовали места памяти и скорби по жертвам трагедии в Керчи

Места памяти и скорби организованы в городах Крыма в годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
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В Минтруде заявили о «феминизированности» госслужбы в России

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Армия и оружие

ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы

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Минэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам

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Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании

Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Политика

МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
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Синод РПЦ обсудит отношения с Элладской церковью

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) обсудит на заседании в четверг решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании за патриархом Константинопольским Варфоломеем права на предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
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В России увеличат ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Со следующего года средняя сумма пособия составит 12 тыс. рублей.
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РБК 07:52
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