Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСчетная палата назвала проект госбюджета нереальным

Счетная палата Российской Федерации признала проект государственного бюджета на 2020-2022 годы совершенно нереалистичным, в первую очередь это касается макроэкономических показателей.
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Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты, структурные реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам министерства, вклад структурных реформ в рост экономики составит 1,5 п. п. Но оценка может быть завышена, предупреждает Счетная палата.
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Известия14 октября в 03:40
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
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