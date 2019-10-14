Экономика

News.ruNews.ruСчётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен. Такие данные привела в своём заключении Счётная палата. Как пишет газета «Ведомости», у аудиторов есть претензии ко всем трём вариантам прогноза.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости14 октября в 04:32

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Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомости14 октября в 17:27

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газета14 октября в 05:33

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Газета.Ru14 октября в 12:07

Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ru14 октября в 05:40

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК14 октября в 14:29

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАСС14 октября в 05:19

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия14 октября в 03:40
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Политика

Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты

ТВ Центр вчера в 04:45
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 вчера в 05:17
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Футбол

Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В сезоне-2018/19 защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сделал 12 результативных передач в Премьер-лиге.
Soccer.ru 01:36
Политика

Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН вчера в 07:03
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В ноябре в России ожидается температура выше нормы.
Lenta.ru 01:05
Политика

РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии

В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:16
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Вести.Ru 02:10
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие

Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии

Журналистская правда вчера в 11:45
Происшествия

Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 47

Число погибших в результате разрушительного тайфуна "Хагибис" в Японии, названного самым мощным за последние 60 лет, выросло до 47 человек, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14 октября в 03:56
Происшествия

Под Челябинском погиб один из богатейших людей Урала

REGNUM 02:23
Происшествия

Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей

Российская газета 01:28
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Политика

В Госдуму внесут законопроект об отмене моратория на смертную казнь

Законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов внесет фракция «Справедливая Россия» в нижней палате парламента, сообщает лидер партии Сергей Миронов.
Mockva.ru вчера в 06:40
Экономика

Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»

Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) стал соинвестором РФПИ в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.
ТАСС 14 октября в 10:41
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Происшествия

В гараже в Оренбурге нашли более 4 тысяч редких черепах

Полиция обнаружила в одном из гаражей в Оренбурге более 4 тысяч редких черепах, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru вчера в 23:19
Политика

Белый дом раскрыл повестку переговоров Пенса и Эрдогана в Турции

Вице-президент США Майкл Пенс намерен призвать Турцию к немедленному прекращению огня в Сирии и началу переговоров.
РЕН ТВ вчера в 15:53
Происшествия

19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

В Ровенской области на Украине 19-летняя девушка избила сына из-за его плача и ушла на свидание. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Lenta.ru 01:51
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка

Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Телепрограмма вчера в 05:14
Общество

Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Вести.Ru вчера в 14:18
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
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