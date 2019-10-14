Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

с чего всё началось

Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен. Такие данные привела в своём заключении Счётная палата. Как пишет газета «Ведомости», у аудиторов есть претензии ко всем трём вариантам прогноза.

Политика Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР "Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил символическую поездку на белом коне на священную гору корейцев Пэктусан, об этом 16 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).

Здоровье В Челябинске школу закрыли на карантин из-за пневмонии По данным пресс-службы Роспотребнадзора, по состоянию на 11 октября из-за заболеваемости ОРВИ и пневмонией были закрыты на карантин четыре класса в четырех школах, из них один – в школе №100, а также гимназии № 26, школах №137 и №93.

Музыка На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».

Политика Россия и Литва договорились об обмене шпионами Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агенство BNS со ссылкой на информированные источники.

Происшествия СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.

Футбол Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".