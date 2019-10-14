Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты, структурные реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам министерства, вклад структурных реформ в рост экономики составит 1,5 п. п. Но оценка может быть завышена, предупреждает Счетная палата.

с чего всё началось

Счетная палата Российской Федерации признала проект государственного бюджета на 2020-2022 годы совершенно нереалистичным, в первую очередь это касается макроэкономических показателей.

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