Экономика
ГЛАС.RUСчетная палата назвала проект госбюджета нереальным
Счетная палата Российской Федерации признала проект государственного бюджета на 2020-2022 годы совершенно нереалистичным, в первую очередь это касается макроэкономических показателей.
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с чего всё началось
Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты, структурные реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам министерства, вклад структурных реформ в рост экономики составит 1,5 п. п. Но оценка может быть завышена, предупреждает Счетная палата.Ведомости14 октября в 04:32
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Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
Российская газета14 октября в 05:33
Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен
ТАСС14 октября в 05:19
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
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Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Космос
Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками
Эхо Москвы вчера в 07:52
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Salt Mag 14 октября в 04:23
Общество
Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов
Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Российская газета 10:18
Музыка
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Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews 15:00
Политика
Кремль назвал дату встречи Путина с Эрдоганом по Сирии
Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Ведомости 16:26
Происшествия
Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв
Медосвидетельствование водителя троллейбуса, врезавшегося в столб в Чебоксарах, показало, что мужчина был трезв, сообщает прокуратура Чувашии.
РИА Новости 13:06
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM вчера в 12:48
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 13:16
Армия и оружие
В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»
Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
Российская газета 18:07
Политика
Горсовет Харькова поддержал «формулу Штайнмайера»
Горсовет Харькова в среду, 16 октября, принял обращение к президенту Украины Зеленскому, Верховной раде и депутатам местных советов в поддержку "формулы Штайнмайера".
ИА Новороссия 05:28
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Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Известия 12:51
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
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Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины
О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сахалин.Инфо вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в рекламе своего фильма в смелом наряде
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Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
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Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
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Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
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Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
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Газета.Ru 09:58
Шоу-бизнес
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
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Экономика
В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»
Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене комиссии за внутрибанковские переводы из одного региона в другой.
Бизнес.Ру вчера в 05:24