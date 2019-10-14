Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСчетная палата назвала проект госбюджета нереальным

Счетная палата Российской Федерации признала проект государственного бюджета на 2020-2022 годы совершенно нереалистичным, в первую очередь это касается макроэкономических показателей.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты, структурные реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам министерства, вклад структурных реформ в рост экономики составит 1,5 п. п. Но оценка может быть завышена, предупреждает Счетная палата.
Ведомости14 октября в 04:32

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Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомости14 октября в 17:27

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК14 октября в 14:29

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газета14 октября в 05:33

Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ru14 октября в 05:40

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Газета.Ru14 октября в 12:07

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАСС14 октября в 05:19

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия14 октября в 03:40
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
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Политика

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Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
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Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
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