Экономика

News.ruNews.ruСчётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен. Такие данные привела в своём заключении Счётная палата. Как пишет газета «Ведомости», у аудиторов есть претензии ко всем трём вариантам прогноза.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости14 октября в 04:32

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Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ru14 октября в 05:40

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК14 октября в 14:29

Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы

Коммерсантъ14 октября в 06:57

Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомости14 октября в 17:27

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газета14 октября в 05:33

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАСС14 октября в 05:19

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия14 октября в 03:40
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«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
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В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
Общество

СМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка

Экспорт пшеницы из России во Вьетнам может столкнуться с ограничениями из-за того, что в последних поставках зерна обнаружили сорняк, а именно бодяк полевой, пишет профильное издание Agricensus со ссылкой на письмо вьетнамского департамента защиты растений и несколько неназванных зерновых трейдеров.
РБК 14:16
Происшествия

Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына

Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
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Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

Дни.ру 08:20
Общество

Росавиация разъяснила выдачу S7 допуска на полеты в Грузию

Федеральное агентство гражданской авиации (Росавиация) выдала российской авиакомпании S7 («Сибирь») допуск на выполнение полетов в грузинский город Кутаиси.
REGNUM 11:41
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика

Эрдоган рассказал об альтернативах американским F-35

ГЛАС.RU 04:33
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Lenta.ru 19:26
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

РБК 02:05
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Происшествия

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.
Говорит Москва 09:26
Фигурное катание

Российская фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), российскую фигуристку 19-летнюю Александру Кошевую дисквалифицировали на 2 года в связи с нарушением антидопинговых правил, что было зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске, пишет РИА Новости.
Инфорос 04:24
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv вчера в 07:45
Финансы

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Космос

Протопланетные диски «предсказали» появление у Солнца нескольких межзвездных объектов в год

Первый межзвездный объект в Солнечной системе был открыт в 2017 году с помощью телескопа Pan-STARRS — это был объект Оумуамуа, который первоначально считался кометой, однако потом был «разжалован» в астероиды, поскольку не проявлял заметной кометной активности.
N+1 12 октября в 02:02
Футбол

«Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич входит в числе претендентов на аналогичный пост в московском «Динамо».
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Общество

Номера на новые машины теперь смогут устанавливать в автосалонах

С 1 января 2020 года владельцы новых автомобилей будут обязаны регистрировать свои машины и устанавливать госномера прямо в автосалонах в день покупки.
Автоновости дня вчера в 14:57
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Московский Комсомолец вчера в 12:53
Гаджеты

Стала известна цена и дата выхода Xiaomi Mi Mix 4

Кубанские новости 11:53
Культура

Назван преемник директора Саха театра

На днях директор Саха академического театра Анатолий НИКОЛАЕВ заявил в интервью ЯСИА, что его контракт истекает в апреле, и он намерен уступить дорогу молодым.
SakhaLife.ru 20:56
Политика

Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков

Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.
Газета.Ru 08:50
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
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Экономика

Большинство квот по результатам крабовых аукционов распределено

Всего же на аукционы было выставлено квот на вылов около 46 тысяч тонн в год, что составляет меньше 50% их общего числа.
Би-порт 10:20
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»

Автомобиль при подъезде к дворцу сопровождали 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ.
Ведомости вчера в 07:47
Экономика

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известия 17:01
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Политика

Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения

Коммерсантъ 16:47
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

RT на русском 12:38
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