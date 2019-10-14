Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости14 октября в 04:32

Подробнее о событии

Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомости14 октября в 17:27

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК14 октября в 14:29

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАСС14 октября в 05:19

Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ru14 октября в 05:40

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газета14 октября в 05:33

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Газета.Ru14 октября в 12:07

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия14 октября в 03:40
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Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

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Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Политика

МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске

МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло.
Ведомости 14:42
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Футбол

Черчесов принял участие в форуме AEFCA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
Происшествия

Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей

Lenta.ru 03:52
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика

Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»

16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог 10:27
Гаджеты

Названы характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.
iReactor вчера в 04:22
Общество

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Футбол

Агуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 14:22
Армия и оружие

На Донбассе вновь гибнут украинские военные

DixiNews 03:03
Космос

ESA опубликовало фото гигантской реки на Марсе

На фото показана гигантская река на Марсе.
Территория новостей 14 октября в 12:46
Теннис

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля»

Карен выиграл второй матч, на счету Кольшбайера осалось три победы. Карен Хачанов продолжает борьбу за "Кубок Кремля".
Вести.Ru 14:51
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Политика

Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Известия 12:51
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Кобани на границе с Турцией

Сирийское государственное телевидение сообщило о том, что части правительственных войск вошли в город Кобани на границе с Турцией.
Московский Комсомолец 14:35
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line 01:40
Авто

В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
Motor вчера в 07:06
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad

В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.
The GEEK вчера в 16:05
Хоккей

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Футбол

Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.
Sport24.ru 12:54
Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
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