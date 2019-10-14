Экономика
News.ruСчётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен. Такие данные привела в своём заключении Счётная палата. Как пишет газета «Ведомости», у аудиторов есть претензии ко всем трём вариантам прогноза.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости14 октября в 04:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен
ТАСС14 октября в 05:19
Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
Российская газета14 октября в 05:33
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика
Зеленский назвал условие отвода войск в Донбассе
RT на русском 06:07
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне
Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
Motor вчера в 07:06
Космос
Нобелевский лауреат исключил межпланетное переселение с Земли
Все потому, что пригодные для жизни миры находятся очень далеко. И межпланетное переселение отменяется.
Кубань 24 12 октября в 17:24
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Армия и оружие
Эрдоган заявил о гибели двух военных из-за обстрела сирийской армии
Двое турецких военных погибли в районе Манбиджа при обстреле со стороны правительственной армии Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 05:58
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Политика
Партия Качиньского одержала победу на выборах в Польше
Партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость», правящая в Польше уже более трех лет, победила на выборах с результатом 43,6% голосов.
Политическая Экспертиза 14 октября в 00:20
Происшествия
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета
В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
REGNUM 06:38
Авто
Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара
Компания Mazda готовится к премьере своего первого серийного электрокара, которая состоится на автосалоне в Токио 23 октября.
Автоновости дня вчера в 04:50
Общество
Суд арестовал акции сети поликлиник, принадлежащих Гинеру
Арбитражный суд Москвы 16 октября вынес решение о полном аресте акций сети поликлиник "Медис", владельцем которой является компания "Союз", принадлежащая президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру.
ProstoProSport 05:22
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.
UfacityNews.ru вчера в 16:04
Киберспорт
Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq
Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
CyberSport.ru 04:17
Культура
Ольга Кормухина намерена подать в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Исполнительница Ольга Кормухина рассказала, что планирует подать в суд на Полину Гагарину из-за ее кавера на песню Виктора Цоя.
Gazeta.SPb 07:00
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
Москва 24 05:58
Наука
В Крыму открыт новый вид насекомых
В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова.
Российская газета 04:45
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг
Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
Инфорос 04:47
Общество
Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире
Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
Футбол
Миодраг Божович раскрыл секрет успеха Соболева в «Крыльях Советов»
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал об изменениях в нападающем Александре Соболеве, которые позволили ему начать забивать больше прежнего.
Реальное время 04:51